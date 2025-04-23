İzmir'deki kahvehaneye silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatleri bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi bacağında yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken 2 şüpheli için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 05:51

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Foça ilçesinde saat 20.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Bağarası Pazaryeri'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) isimli şahıslar, kahvehanede oturan Melih B.'ye (24) ateş açtı.

Açılan ateş sonucu sağ ayak bileğinden yaralanan Melih B, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Aycan G.'yi gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kahvehanede ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN