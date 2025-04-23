Erzurum'da "Sigaram yok" diyen gence bıçaklı saldırı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Müftüsolakzade Mahallesi'nde dün akşam sigara isteme meselesi bıçaklı kavgaya dönüştü. Yürüyüş yapan C.Ö., sigara isteyen Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ve Bedirhan A. (17) ile tartışmaya girdi. "Sigaram yok" cevabına öfkelenen grup, C.Ö.'yü bıçakla yaraladı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:43

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde "sigara vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Müftüsolakzade Mahallesi'nde dün akşam Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ile Bedirhan A. (17), yürüyüş yapan C.Ö'den sigara istedi.

SİGARA YOK DEDİĞİ İÇİN BIÇAKLANDI

İçmediği için üzerinde sigara olmadığını belirten C.Ö. ile bu kişiler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan C.Ö, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden Onur Burak Ö. ile Kadir İ'nin "kasten yaralama"dan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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