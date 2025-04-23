Yaşam

Depremden sonra akaryakıt istasyonlarında kuyruk

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından trafik kilitlenirken, akaryakıt istasyonlarında da kuyruklar oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Depremden sonra akaryakıt istasyonlarında kuyruk

İstanbul'da deprem nedeniyle yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti.

Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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