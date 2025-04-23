Yaşam

Depremde kaçarken yaralanan 22 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne müracaat etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kişi, deprem sırasında panikleyerek 3. kattan aşağıya atlaması sonucu ağır yaralandı. İlçede hastaneye depremde kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Depremde kaçarken yaralanan 22 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne müracaat etti

Arnavutköy'de bir kişi, deprem anında panik yaparak 5 katlı binanın 3. katından aşağıya atladı.

DEPREMDE KAÇARKEN YARALANAN 22 KİŞİ HASTANEYE MÜRACAAT ETTİ

Ağır yaralanan Müjdat Yıldırım isimli vatandaş, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi devam ederken, hastaneye deprem sırasında kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.