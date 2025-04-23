Yaşam

Bursa'da depremden kaçarken merdivenlerden düştü

Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçmaya çalışan çocuk, merdivenlerden düşerek yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da depremden kaçarken merdivenlerden düştü

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Elifnur B. (14) adlı çocuk, deprem sırasında heyecanlandı. Apartmandan koşarak inen kız çocuğu, merdivenlerden düşerek yaralandı.

DEPREMDEN KAÇARKEN MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.