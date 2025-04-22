Polis memurunu şehit eden sanığın cezası müebbet hapse çevrildi!

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:11

Yeniden yargılanan sanığın cezası müebbet hapis ve 15 yıl 3 aya çıktı.Olay, 13 Ağustos 2023'te, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Memet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç- alacak meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de kıraathanedeki kavgaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar 'ın (37) pompalı tüfekle vurulup, 34 gün sonra şehit olduğu olaya ilişkin 40 yıl 10 ay hapis cezası alan sanık Adnan Tosun'a az ceza verildiği gerekçesiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozduğu dava, yerel mahkemede yeniden görüldü. Mahkeme, aldığı yeni kararla sanık Adnan Tosun'un 40 yıl olan cezasını 'olası kastla kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çevirdi.

Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T. (21), Halil T. ve Hakan T., gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

FOTOĞRAF: DHA

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanık Adnan Tosun hakkında, 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler Muhammet Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', Celil T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', Halil T. hakkında 'Silahla basit yaralama', Mehmet Coşkun hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', Mustafa Coşkun hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, Hakan T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', olaya karışan İbrahim C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.

POLİS MEMURUNUN ŞEHİT EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru Murat Akpınar'ın şehit edildiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavga ihbarı üzerine ekip arabası ile olay yerine gelen Akpınar'ın ekip arabasının şoför koltuğundan indiği, bu sırada silahlı çatışma olduğu, 2 kişinin Murat Akpınar'ın arkasında durduğu sırada Akpınar'ın vurularak, düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca, bir vatandaşın da 'polisi vurdu polisi' dediği duyuldu. Bir başka kamera açısında ise Adnan Tosun'un elinde tüfekle ateşe ettiği, çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kameraya yansıdı.