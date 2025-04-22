Jandarmadan siber suç çetesine darbe

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik Jandarma tarafından büyük çaplı operasyon düzenlendi.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:52

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç ağına yönelik çok aşamalı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "kazanç fırsatı" sunan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4,6 Milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Hesaplarında 4,6 Milyar TL işlem hacmi tespit edilen 20 şüphelinin; 15'i tutuklandı; 4'üne ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilere ait 684 banka ve kripto para hesabına ve 1 adet villaya el koyma kararı alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir illerinde icra edilen operasyonlarda: 684 banka ve kripto para hesabına, 35 Milyon TL değerinde 1 adet villaya el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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