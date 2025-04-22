Yaşam

İzmir'de bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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İzmir'de bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Yenigün Mahallesi'ndeki bir taksi durağında Y.Y. ile E.D. arasında taksi çağırma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ve E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda hafif yaralanan E.D. ise ambulansta tedavi edildi.