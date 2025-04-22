İstanbul'da fabrika yangını! 2 binaya sıçradı yürekler ağza geldi

İstanbul Pendik'te panik dolu anlar yaşandı. Bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirirken alevler bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken alevlerin sıçradığı binaların çatıları ve dış cepheleri zarar gördü.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:54

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İstanbul Pendik'te palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ALEVLER 2 BİNAYA SIÇRADI

Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısı ile bir atölyeye sıçradı.

HASARA NEDEN OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangın, alevlerin sıçradığı binaların çatıları ve dış cephelerinin de zarar görmesine neden oldu.

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