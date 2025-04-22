Bursa Mudanya'da müsilaj görüldü: Köpüksü tabaka dikkat çekti

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında müsilaj etkisini gösterdi. Marmara Denizi'nde yayılmaya devam eden müsilaj, Mudanya sahilinde yoğunlaşarak su yüzeyinde köpüksü bir tabaka oluşturdu.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:54

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Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Mudanya sahilinde de yoğunlaştı.

Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu. Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

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