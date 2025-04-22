Beykoz'da inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:26

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Yangın, saat 01.15 sıralarında Beykoz Çiftlik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.