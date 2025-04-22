Yaşam

Adana'da araçta 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Adana'da araçta 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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