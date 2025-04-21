Sarıyer'de acı olay! 7. kattan düşerek can verdi

Sarıyer'de 55 yaşındaki Hatice Güney isimli kadın 7. kattaki evinden düşerek can verdi. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen talihsiz kadının düşüşü çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:33

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Sarıyer'de 7 katlı binanın en üst katında yaşayan 55 yaşındaki Hatice Güney, evde yalnız olduğu sırada pencereden düşüp hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya şahit olan vatandaşlar şoke oldu. Diğer yandan şizofreni tanısı konulduğu öğrenilen Güney'in ilaç kullandığı bilgisi edinildi.

Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katında yaşayan Hatice Güney, öğle saatlerinde pencereden düştü. Metrelerce yükseklikten yola düşen kadını gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PENCEREDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan Hatice Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti. Eşi Aydın Güney'in ifadesine başvuran polis, Hatice Güney'in eşiyle beraber yaşadığını, Güney'in eşinin olay sırasında evde olmadığı bilgisine ulaştı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

ŞİZOFRENİ TANISI

Diğer yandan hayatını kaybeden Hatice Güney'e şizofreni tanısı konulduğu ve aile içi şiddetle ilgili herhangi bir kayda rastlanmadığı öğrenildi. Polisin yaptığı detaylı incelemede Güney'in son 1 yıl içerisinde 34 adet hastane kaydı, 22 adet de eczane kaydının bulunduğu tespit edildi. Polisin evde yaptığı kontrollerde masa üstünde çok sayıda şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaç olduğu görüldü. Kapalı balkonda ise pencerenin önünde sehpa olduğu belirlendi.

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