Yaşam

"Ormanın hayaleti" vaşak doğal ortamında kaydedildi

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaban domuzu, kurt ve ceylanı görüntüledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
"Ormanın hayaleti" vaşak doğal ortamında kaydedildi

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu, kurt ve ceylan da fotokapan kameralarına yansıdı.

VAŞAK DOĞAL ORTAMINDA KAYDEDİLDİ