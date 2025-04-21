"Ormanın hayaleti" vaşak doğal ortamında kaydedildi

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaban domuzu, kurt ve ceylanı görüntüledi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 16:18

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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu, kurt ve ceylan da fotokapan kameralarına yansıdı.