İstanbul'da merdiven altı ilaç üreten şahıslar tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yolla getirilen ve merdiven altı yöntemlerle üretilen 256 bin 360 ilaç ele geçirildi. Fatih ve Ümraniye'deki depolarda yapılan aramalarda, kanser, diyabet, epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar bulundu. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon lira olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınırken 2'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 15:53

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İstanbul'da iki depoya düzenlenen operasyonda yurt dışından kaçak olarak getirilen ve merdiven altı yöntemlerle üretildiği belirlenen 256 bin 360 ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen ve standart dışı koşullarda üretildiği tespit edilen ilaçların şüpheli kişilerce piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Şüphelilerin Fatih ve Ümraniye'de depo olarak kullanıldığı 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama tedavisinde kullanılan 256 bin 360 ilaç ele geçirildi.

İncelemelerde, ithalatı sadece hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel nitelikteki ilaçların da bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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