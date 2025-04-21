Bursa'da sahte içki faciası! Yaşlı adam komalık oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte alkol içtikten sonra mide bulantısı, kusma ve görme kaybı yaşayan adam yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapanan yaşlı adam hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 01:39

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte alkol içtikten sonra fenalaşan Enver A. (61), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

İnegöl ilçesinde iddiaya göre dün akşam sahte alkol içen Enver A., bugün gün boyu rahatsızlık yaşadı. Saat 18.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayeti artan Enver A., görme kaybı da yaşayınca ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen ve burada bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Enver A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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