Yutucu kuryelerin baronu! Kolombiya’da teslim oldu

Brezilya'da "yutucu kurye" yöntemiyle dünyanın birçok ülkesine uyuşturucu kaçakçılığı yapan Ferudun Müldür, Kolombiya'nın başkenti Bogoto'da teslim oldu. Hakkında 8 yıldır kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Müldür'ün Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan bir suç örgütünün lideri olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:13

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Uyuşturucu kaçakçısı Ferudun Müldür, 23 Mart 2017'de İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, hakkında "Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmasının ardından kayıplara karıştı. Hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkartılan Müldür'ün 2 yıl önce Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya'ya geçtiği tespit edildi. Bogoto'da kaldığı süre boyunca sürekli yer değiştiren ve genellikle barınaklarda kalan Müldür'e bir türlü ulaşılamadı.

KURYELERİN MİDELERİNDE KOKAİN TAŞITTI

Kolombiya'da uyuşturucu ticaretine devam eden ve kısa sürede Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna gelen Müldür, uyuşturucuyu Brezilya'dan "yutucu kurye" yöntemiyle kuryelerin midelerinde dünyanın birçok ülkesine göndermeye başladı.

Müldür'ün kuryelerinden Nijerya asıllı R.E. (22) de 4 Mart 2019'da Sao Paulo'dan havayolu ile İstanbul'a gelmesinin ardından, midesinde tespit edilen 1 kilogram ağırlığındaki 82 kapsülle yakalandı.

KÖŞEYE SIKIŞINCA TELİM OLDU

Kolombiya polisinin son dönemde yaptığı baskınlar nedeniyle sürekli adres değiştirmek zorunda kalan Müldür, iyice köşeye sıkışınca, önceki dün İnterpol'e başvurarak teslim oldu.

Brezilyalı bir kadınla yaşadığını ve yasal bir işi olduğunu iddia eden Müldür, Güney Amerika'ya sığınma talebinde bulundu. Ancak savcılık bu talebi reddetti.

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