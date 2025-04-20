Yaşam

Pendik'te park halindeki otomobilde yangın: Bomba gibi patladı

Pendik'te park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın büyük bölümünü sararken yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Pendik'te park halindeki otomobilde yangın: Bomba gibi patladı

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Yangın esnasında araçta patlamalar meydana geldi.

Foto: İHAFoto: İHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürüldü. O anlar, çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

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