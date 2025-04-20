Pendik'te park halindeki otomobilde yangın: Bomba gibi patladı
Pendik'te park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın büyük bölümünü sararken yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Yangın esnasında araçta patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve kısa sürede söndürüldü. O anlar, çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.