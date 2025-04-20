Pendik'te park halindeki otomobilde yangın: Bomba gibi patladı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 05:36

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Süreyyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Yangın esnasında araçta patlamalar meydana geldi.