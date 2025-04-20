Orta ve Doğu Karadeniz'de hava ulaşımına sis engeli

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:59

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Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu. Trabzon Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Adana Çukurova Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçak ise sis nedeniyle Samsun'a yönlendirildi. Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

ORDU

Ordu-Giresun Havalimanı'nda da sis nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşandı. İstanbul'dan planlanan bir sefer, sis nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşanıyor.

RİZE

Sis dolayısıyla Rize-Artvin Havalimanı'nda ulaşım olumsuz etkilendi. Havalimanına Ankara ve İstanbul'dan gelmesi planlanan üç sefer karşılıklı iptal edildi. Öte yandan Ankara ve İstanbul'dan havalanan iki uçak, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Erzurum ve Elazığ'a yönlendirildi.

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