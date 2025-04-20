Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:23

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Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla Kars-Ani kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde de gece başlayıp aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeyi çevreleyen sarıçam ormanları yağan karla beyaza büründü. Sarı çiçekler ve çiğdemler kar altında kaldı. 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaban kuşlarının da yiyecek aradığı görüldü.

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