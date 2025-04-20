"Hisseli tapu" yalanıyla vurgun! Kredi puanı bahanesiyle kredi çekmişler
İzmir'de 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığının ortaya çıkarıldığı soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Polis, çete üyelerinin daha önce çalıştıkları şirketlerdeki kişisel verileri kullanarak mağdurlara ulaştığını belirledi. Tespitlere göre mülk sahipleri, "Hisseli tapuları tek tapuda birleştireceğiz." yalanıyla tuzağa çekildi.
İzmir'de yaklaşık 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığının ortaya çıkarıldığı suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin daha önce çalıştıkları şirketlerdeki kişisel verileri ele geçirmek suretiyle mağdurlara ulaştıkları belirlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip haksız kazanç sağlayan 25 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 19 Mart'ta İzmir, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da yakalanan 25 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı soruşturmada, suç örgütünün dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi.
Gelen ihbar sonrası ekipler tarafından yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü.
Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu dolandırıcılık çarkını deşifre etti. Polisin tespitlerine göre, daha önce devre mülk şirketlerinde çalışan şüpheliler, bu sayede devre mülk sahiplerinin kişisel bilgilerine ulaştı.
Ardından yabancı uyruklu kişiler üzerine cep telefonu hattı çıkaran suç örgütü üyeleri, devre mülk sahipleriyle kod isim kullanarak iletişime geçti. Kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da mağdurları devre mülk konusunda yurt içi ve dışında yetki sahibi firma olduklarına ikna etti.