"Hisseli tapu" yalanıyla vurgun! Kredi puanı bahanesiyle kredi çekmişler

Devre mülk şebekesinin gözaltına alınma görüntüleri (DHA) Devre mülk sahiplerine "Yabancıların, Türkiye'de vatandaşlık elde edebilmek için mülklerine normalin 10 katından fazla ücret verdiği" anlatıldıktan sonra bu kişiler lüks otellerin lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde ve kiraladıkları ofislerde ağırlandı. Böylece devre mülk sahiplerine ciddi ve profesyonel firma izlenimi verildi. İkna sürecinin ardından anlaşma sağlanan mülk sahiplerinden hisseli tapular tek bir tapu haline dönüştürülmesi gerektiği söylenerek metrekareye göre 300 bin ila 750 bin lira arasında para talep edildi. Mağdurlardan bir bölümü istenen parayı suç örgütü üyelerinin hesaplarına gönderdi.

Devre mülk şebekesinin gözaltına alınma görüntüleri (DHA) KREDİ PUANINA BAKMA BAHANESİYLE MAĞDURLARIN TELEFONUNU ALIP, KREDİ ÇEKMİŞLER Şüpheliler, istenilen bedeli ödemekte güçlük çekenler için bu kez farklı bir dolandırıcılık yöntemini devreye aldı. Suç örgütü üyeleri, buluştukların mağdurların kredi puanına bakma bahanesiyle cep telefonlarını eline alarak mobil bankacılığa girmelerini sağlayıp daha sonra telefon üzerinden de onlardan habersiz kredi çekerek parayı kurdukları paravan şirketlere aktardı.

Devre mülk şebekesinin gözaltına alınma görüntüleri (DHA) Örgütün bu yöntemle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını değerlendiren polis, zanlıların yaklaşık 100 milyon liralık haksız kazanç sağladığını, şüphelilerin paranın izini kaybettirmek için de paravan şirketlere aktarılan parayla döviz ve altın aldıklarını, mağdurlarla satış sözleşmesi yerine reklam sözleşmesi imzaladığını tespit etti.