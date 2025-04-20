Hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetlerini değiştirdi, yakayı ele verdi

İzmir'de yaklaşık 400 bin TL'lik hırsızlık yapan bir kişi, yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirse de yakayı ele verdi. Polis ekiplerince gözaltına alına şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:04

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Olay, geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şüpheli, bir evden yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşya ve nakit para çaldı. Evine hırsız girdiğini anlayan ev sahibi durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince hırsızı yakalamak için bölgede bulunan kamera kayıtlarını izlemeye başladı. İzlenen görüntülerde bir kişin şüpheli bir şekilde sokak arasında kıyafet değiştirdiğini fark edildi. Şüpheli şahsın A.A. isimli kişi olduğunu belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerince yapılan baskında A.A., kıs kıvrak yakalanıp gözaltına alınarak emniyet sevk edildi. Polisteki işlemlerinden ardından adli mercilere sevk edilen A.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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