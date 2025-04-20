Halı sahada gelen ölüm! 48 yaşındaki adamın acı sonu

Çukurova ilçesinde halı sahada maç yaptığı sırada fenalaşan 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Şahsın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken olay anı kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:58

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Son zamanlarda Türkiye genelinde kalp krizi vakalarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da art arda yaşanan iki ayrı halı saha maçında futbol oynarken kalp krizi geçiren kişiler hayatını kaybetmişti. Şimdi bu üzücü tabloya bir yenisi de Adana'da eklendi.

HALI SAHADA BAYILDI

Çukurova ilçesinde yaşayan i. 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. Karslılar Mahallesi'ndeki sahada oynan maç sırasında Bakırhan, fenalaşıp, yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Hasan Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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