Yaşam

Bariyerlere çarpan otomobil yol üzerinde ters döndü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bariyerlere çarpan otomobil yol üzerinde ters döndü: 1 yaralı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan 59 ADZ 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.