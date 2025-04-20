Araçta uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı
Çekmeköy'de denetim sırasında yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çekmeköy'de asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, şeffaf vakumlu 10 paket içinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan zanlılar B.K. (41) ve R.G. (51) gözaltına alındı.
B.K'nin "kumar oynatmak", R.G'nin ise "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilecek.