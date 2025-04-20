Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolun Bolu Dağı geçişinde sis

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:15

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İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerledi.

Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.