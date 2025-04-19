Yaşam

Ünlü oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü! İşte ilk ifadesi...

32 yaşındaki ünlü oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Akdağ'ın bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kısa sürede polis tarafından gözaltına alınan Akdağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Ünlü oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü! İşte ilk ifadesi...

Olay, dün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YAKALANDI

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sevil Akdağ / Kaynak: InstagramSevil Akdağ / Kaynak: Instagram

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Öldürülen Elif Kırav / Kaynak: InstagramÖldürülen Elif Kırav / Kaynak: Instagram

"BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR"

Abdulkadir Bediroğlu, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli ilk ifadesinde; Kırav ile ile arkadaş olduklarını, gece sıralarında dışarıda alkol aldıklarını daha sonrasında olay yeri adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah sıralarında aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını, maktul şahsın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını daha sonra birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığından dolayı bir şey hatırlamadığını öne sürdü.

Konu ilgili çalışmalar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te Mardin Türkiye'de dünyaya geldi. Lise mezunu. Küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyuyor. Birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Bebek yüzlü olarak tanınıyor.

Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Sevil Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunmaktadır.

Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol almıştır. Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer almıştır.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram