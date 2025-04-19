Ünlü oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü! İşte ilk ifadesi...

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te Mardin Türkiye'de dünyaya geldi. Lise mezunu. Küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyuyor. Birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Bebek yüzlü olarak tanınıyor.

Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Sevil Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunmaktadır.

Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol almıştır. Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer almıştır.

Kaynak: Instagram