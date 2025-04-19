Ünlü oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü! İşte ilk ifadesi...
32 yaşındaki ünlü oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Akdağ'ın bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kısa sürede polis tarafından gözaltına alınan Akdağ'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.
Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.
YAKALANDI
Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
"BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR"
Abdulkadir Bediroğlu, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Şüpheli ilk ifadesinde; Kırav ile ile arkadaş olduklarını, gece sıralarında dışarıda alkol aldıklarını daha sonrasında olay yeri adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah sıralarında aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını, maktul şahsın kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını daha sonra birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığından dolayı bir şey hatırlamadığını öne sürdü.
Konu ilgili çalışmalar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince devam ediyor.