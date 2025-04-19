Kırkikindi yağmurları geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde güney yönlerden İç Anadolu'nun güney kesimlerinde (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı (AA)

Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı