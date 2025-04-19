Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 11 düzenek dahil çok sayıda madde ele geçirildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramalarda 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.