Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 11 düzenek dahil çok sayıda madde ele geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramalarda 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 03:32

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Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 197 gram sıvı amfetamin, 30 gram esrar, 20.77 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan 11 düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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