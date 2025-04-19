Kamyonet kasasından 1 ton kaçak tütün ele geçilirdi

Kayseri'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetten 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 05:03

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde bir aracı durduran ekipler, araçta 1 ton 360 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda Y.T. (30) gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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