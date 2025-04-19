Hayırseverin yaptırdığı cami dualarla açıldı
Alaşehirli iş insanı Hacı Ayhan Özkan ve eşi Ümmühan Özkan tarafından yaptırılan Örencik Mahallesi Bostan Harım Camii açılışı yapıldı. İnşaatına yaklaşık bir yıl önce başlayan camide, aynı anda 200 kişi ibadet edebilecek.
Açılış törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Yalçın Görenci, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek, Mahalle Muhtarı Özgür Özen, Hayırsever Hacı Ayhan - Ümmühan Özkan çifti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.
Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör hayırsever Özkan çiftine destekleri için teşekkür ederek plaket verdi.
Müftü Mehmet Ali Dilek, "Hayırsever Özkan ailesine, mahalle Muhtarı Özgür Özen, organizasyonun sağlanmasında desteği geçen cami imamhatibi Mustafa Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Alaşehir Belediyesi de camiinin boya ve badana işlerini yaptırarak, destek verdi.