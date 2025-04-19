Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.