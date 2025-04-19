Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR dolusu araçlar kül oldu

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen TIR dolusu araçlar, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 05:46

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Yangın, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Cilvegözü Sınır Kapsı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen tırda yüklü araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 6 araç kullanılmaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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