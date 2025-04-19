Balıkesir'de Gazze'ye destek yürüyüşü!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.
"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Etkinliğe katılanlar, Harmanlık mevkisinde sloganlar atarak yürüdü.
Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.