Balıkesir'de feci kaza! Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:38

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Abdülkadir K. (26) idaresindeki 68 ABR 739 plakalı TIR, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Sultançayır mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Abdülkadir K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abdülkadir K'nin cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.