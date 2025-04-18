Yolcu otobüsünde 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzincan'da yolcu otobüsünde 185 karton 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada; 185 karton 1850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. H.B. isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.