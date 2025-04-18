Sosyal medyada tanıştığı kişiyi 283 bin lira dolandırdı!

Sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu Y.A.'yı, "Türkiye'ye içinde değerli eşyaların bulunduğu bir kargo göndereceğim. Ancak bana biraz para lazım" yalanıyla kandırarak 283 bin lira dolandırdığı iddia edilen S.G. (21) yalakandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:10

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Küçükçekmece'de yaşayan mağdur Y.A. (34), 20 Şubat'ta polise başvurarak, sosyal medyada tanıştığı bir yabancı uyruklunun Türkiye'ye gönderdiği, içinde değerli eşyalar bulunan kargoyu teslim almaya yardımcı olması bahanesiyle kandırıldığını söyledi.

Y.A, şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı tarihlerde toplam 283 bin lirayı çeşitli banka hesaplarına aktardığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 14 Nisan'da, olaya karıştığı belirlenen şüpheli S.G. (21) yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.