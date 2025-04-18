İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı

İpsala Sınır Kapısı'nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:42

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Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.

NARKOTİK KÖPEK TEPKİ VERDİ

Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.