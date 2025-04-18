Hakkâri'de bilim ve sanat sergisi ziyarete açıldı

Hakkâri Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin ortak çalışmalarıyla hazırlanan bilim, sanat ve müzik içerikli sergi ziyarete açıldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:30

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Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte sergi alanındaki tüm stantları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Hakkâri BİLSEM Müdürü Rahmi Orhan'dan ve öğrencilerden projelere dair detaylı bilgiler alan Vali Çelik, "Eğitimimiz, ezberci eğitimden araştırmacı ve analizci eğitime doğru evriliyor. Bu sergide evlatlarımızın neler yapabileceklerini görmüş olduk" dedi.

Deniz ve çevre kirliliği temalı resim sergisinden oldukça etkilendiğini belirten Vali Çelik, "Denizlerdeki kirlilik, aslında denizde başlamıyor, karada başlayan bir kaynak" ifadelerini kullandı.

Sergide toplam 12 bilimsel proje ve deney çalışması yer aldı. Sanat bölümünde ise çevre ve doğa temalı 30 farklı özgün ve üç boyutlu eser sergilendi.

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