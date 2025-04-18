Depremin yaraları sarılıyor! Köy evleri görenleri hayran bıraktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından 11 ilde bir yandan şehir merkezlerinde yeni konutlar inşa ederken, köylerde de köy evlerinin yapımını tamamlanıyor. Kahramanmaraş'ta da 10 bin 180 köy evi tamamlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında yaşamın başladığı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO tarafından afet konutları inşa edilirken, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de 11 ilde köy evlerinin inşasını sürdürüyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlanırken, bu yılın sonunda 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'ta ise 10 bin 180 köy evi tamamlanırken, bu sayı yıl sonunda 13 bin 814'e yükselecek. Türkoğlu ilçesinde bin 392 köy evi inşaatı devam ederken, ilçeye bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde 63 konuttan 53'ü tamamlanarak teslim edildi.
"KÖY EVLERİMİZİ GÖREN HAYRAN KALIYOR"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" ifadelerini kullandı.
"GECE GEÇ SAATLERE KADAR IŞIK YANIYORDU BURADA"
Yeni evine kavuşma heyecanını yaşayan hak sahibi Aynur Bozoluk, "Temellerimiz atıldı, hemen ev yapımına başlandı. Devletimizin büyük olduğunu, yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu. Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Kepçe ve kamyon sesleri geliyordu" dedi.