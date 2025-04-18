Bursa'daki metal fabrikasında yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal fabrikasında yangın çıktı. Çalışanların alevleri fark etmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, OSB 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Henüz nedeni bilinmeyen yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.