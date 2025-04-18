Bursa'daki metal fabrikasında yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:34

Edinilen bilgiye göre yangın, OSB 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.