Beşiktaş’ta uyuşturucu ticareti! 2 zanlı yakalandı

Beşiktaş'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:49

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İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polisleri, Abbasağa Mahallesi'nde motosikletle bekleyen kişinin hareketlerinden şüphelenip, kimlik kontrolü yaptı.

Kimliği belirlenen S.Ö'nün (31) kurye olarak çalıştığı, daha önce uyuşturucu ticareti de dahil olmak üzere 4 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Üzerinden 41 bin 800 lira çıkan şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen T.I. (38) da polis ekiplerince suçüstü yakalandı. T.I. uyuşturucu satın aldığını itiraf etti.

İki şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.