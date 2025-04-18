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Adana'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Adana'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam Mahallesi 2642 Sokak'ta Hasan Ö'yü şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, Hasan Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.