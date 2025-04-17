Sandıklı Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) doğrultusunda, 2025 yılı deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:00

Paylaş



ABONE OL

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi ve personel, olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla geniş kapsamlı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata, Sandıklı İtfaiye ve polis ekipleri de destek verdi. Deprem ve yangın tatbikatı kapsamında, senaryo gereği Sandıklı merkezli deprem ve ardından Hastane Servisinde yangın meydana gelirken, eş zamanlı olarak acil servise çoklu başvuru ve göçük altında kalan depremzedeler ulaştı. Afet ve Acil Durum Planı (HAP) doğrultusunda tüm müdahale yapılarak, uygulamalı saha tatbikatı başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

Tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunan Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, "İlçemizde, 10 saniye süren ve 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi ile başlatılan tatbikat kapsamında, hastane de deprem kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 yetişkin ve 2 çocuk hasta Afyonkarahisar hastanesine sevk edildi. 20 hastamız ve 10 sekreterimiz de poliklinik servisinden tahliye edildi. Hastanemiz hizmetine devam etmektedir ve polikliniklerimiz açıktır. Allah ülkemize ve milletimize böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.