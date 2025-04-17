Sanayi sitesinde 'drift' atan sürücünün ehliyetine el konulup 46 bin TL ceza uygulandı

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi girişindeki sokakta otomobiliyle drift atan Ö.C.'ye, 46 bin 392 TL ceza uygulanıp, ehliyetine 2 ay boyunca el konuldu.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:56

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Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, otomobil ve motosikletlerle drift atan sürücülerden şikayetçi olduklarını belirtti. Sanayi girişindeki 5009 Sokak'ta iş yerleri bulunan esnaf, sokağa yaya geçidi ve kasis istiyor. Akşam saatlerinde sokakta drift atıldığını belirten esnaf, sürücülerin aşırı hız yaptığını anlattı.

Esnafın tepkisi ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı haber sonrası, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin incelemeleri ve çalışmalarıyla drift attığı belirlenen 07 CAV 137 plakalı aracın sürücüsünün Ö.C. olduğu belirlendi. Ekipler, sürücü Ö.C.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulayıp, sürücü belgesine 2 ay süreyle el koydu.