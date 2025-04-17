Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 22:41

Kahramanmaraş'ta akşam saatleri Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposundan çıktı. Depoda bulunan kumaş ve elyaf gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın, kısa sürede yayıldı.