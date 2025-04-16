Yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapıkule'de yakalandı!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tıra gizlenerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen ve 7 farklı suçtan aranması bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:53

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Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırı şüphe üzerine durdurdu.

X-ray taramasında yönlendirilen tırda yoğunluk tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada tırın rüzgarlığına gizlenen C.B. yakalandı.

Hükümlünün "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama, "kasten öldürme" gibi 7 farklı suçtan arandığı ve cezaevinden kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan C.B. gümrükteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Hükümlü, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.