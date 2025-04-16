Sultangazi'de marketten 600 TL değerinde çikolata çaldı: O anlar kamerada

Sultangazi'de müşteri kılığında markete gelen bir genç, yaklaşık 600 TL değerinde çikolata çaldı. Gencin çikolataları cebine koyarak marketten ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:55

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete gelen bir genç, o esnada dükkanda başka müşterilerin bulunmasını fırsat bilerek rafta bulunan çikolataları çaldı. Yaklaşık 600 TL değerindeki çikolataları cebine dolduran genç ardından marketten ayrıldı. Rafta bulunan ürünlerin eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi güvenlik kameralarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde, gencin çikolataları çalarak cebine koyduğu görülüyor.

Yaşanan olayı anlatan Yakup Taşkın, "Ben 30 yıllık esnafım sürekli bu olaylar ile karşı karşıya geliyoruz. 4 kişi birden geliyorlar birkaçı oyalıyor diğeri çikolata, enerji içeceklerini sürekli çalıyorlar. Bunlar ile baş edemiyoruz küçük esnafın hali zaten belli. Bunlar başımıza tebelleş olduğu için bıktık. İnşallah bir daha yapmazlar böyle olayları. En son dün akşam çikolataları çaldılar 600 TL değerinde. İsteriz ki olmasın böyle şeyler" dedi.