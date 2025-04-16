Sinop'ta operasyon: 1300 litre sahte alkol ele geçirildi

Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 1300 litre piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 01:57

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Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında kent merkezinde bir aracı aradı.

Aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanmış 1300 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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