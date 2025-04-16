Serada 201 kök kenevir yetiştirmiş! Tutuklandı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı. Adrese düzenlenen operasyonda ekili 201 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.B'nin evine operasyon düzenlendi.
Adreste çamurla kaplanmış bahçedeki serada ekili 201 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.